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Fatih'te Çifte Cinayet: Cenazeler Adli Tıp'tan Alındı

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Fatih'te öldürülen iki kadın ve katilleri Semih Çelik'in cenazesi Adli Tıp'tan alındı.

05.10.2024 09:55
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Fatih'te öldürülen 2 kadından birinin ve öldüren Semih Çelik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

İSTANBUL - Fatih ve Eyüpsultan'da öldürülen 2 genç kadından birinin ve surlardan atlayarak intihar eden katillerinin cenazeleri aileleri tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı.

Fatih'te dün akşama doğru önce kendi evinde Ayşenur Halil'i daha sonra Edirnekapı surlarında İkbal Uzuner'i öldüren Semih Çelik ardından ise kendisini surlardan aşağıya atarak intihar etmiş ve yaşamına son vermişti. Otopsi işlemleri yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na getirilen cenazelerden Semih Çelik'in cenazesi gece geç saatlerde babası tarafından teslim alındı. Öldürülen kadınlardan Ayşenur Halil'i in cenazesi de ailesi tarafından gece saatlerinde teslim alındı. İkbal Uzuner'in ise herhangi bir yakını veya aile üyesi öldürüldüğü günün gecesinde Adli Tıp Kurumu'na gelmedi. Cenazelerin yapılacak işlemler sonrası defin işlemlerinin gerçekleşmesi bekleniyor.

Fatih\'te Çifte Cinayet: Cenazeler Adli Tıp\'tan Alındı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te Çifte Cinayet: Cenazeler Adli Tıp'tan Alındı - Son Dakika

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