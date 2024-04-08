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Fatih'te değnekçi otopark ücretini reddeden sürücüye saldırdı: O anlar kamerada

Aracın camından uzanarak saldırdığı sürücüye hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL - Fatih'te aracını park etmek isteyen sürücüyle, kendisinden otopark ücreti isteyen değnekçi arasında tartışma çıktı. Aracın camından içeri uzanan değnekçi, sürücüye saldırarak hareket etti. O anlar kameraya yansıdı.

Olay dün sabah saatlerinde Fatih'te Zeyrek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aracını cadde üzerinde park etmek isteyen bir sürücüden değnekçi olduğu ileri sürülen bir kişi park para istedi. Bunun üzerine sürücü ile şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kızışmasıyla şahıs, sürücüye hakaret edip aracın camından sarkarak saldırdı. Etraftaki esnaf araya girdi.

Olay anı cep telefonu kamerasında

Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüde sürücünün aracını park etmek istediği anda değnekçinin yaklaşıp para istediği daha sonra da saldırıp hakaret ettiği görülüyor.

Gözaltına alındı

Görüntünün sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Müdürlüğü Ekipleri, otopark ücreti isteyen şahsın A.A. olduğunu belirleyerek gözaltına alındı. Yakalanan A.A. hakkında "karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" ten adli işlem başlatıldı.