Fatih'te dehşet anları kamerada: Alacak verecek tartışmasında arkadaşını defalarca bıçakladı - Son Dakika
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Fatih'te dehşet anları kamerada: Alacak verecek tartışmasında arkadaşını defalarca bıçakladı

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Fatih'te iki arkadaş arasında alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında saldırgan, arkadaşını defalarca bıçakladı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, olayın güvenlik kamerasına yansıyan anları dehşet vericiydi.

29.03.2024 13:02
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Fatih'te dehşet anları kamerada: Alacak verecek tartışmasında arkadaşını defalarca bıçakladı

İSTANBUL - Fatih'te iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle iki arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce arkadaşını bıçaklayan saldırgan kaçtı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, dehşet anları kameraya yansıdı.

Olay 23 Mart Cumartesi Akşamı Fatih İskenderpaşa Mahallesi İmam Murat Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, arkadaş oldukları öne sürülen iki kişi arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine bıçaklı saldırgan, karşısındakini bıçakladı. Yaşanan olayı duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Olayı gerçekleştiren saldırgan ise kayıpları karıştı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlatırken, bıçaklı saldırı anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih\'te dehşet anları kamerada: Alacak verecek tartışmasında arkadaşını defalarca bıçakladı
Kaynak: İHA

Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te dehşet anları kamerada: Alacak verecek tartışmasında arkadaşını defalarca bıçakladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te dehşet anları kamerada: Alacak verecek tartışmasında arkadaşını defalarca bıçakladı - Son Dakika
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