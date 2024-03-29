Fatih\'te dehşet anları kamerada: Alacak verecek tartışmasında arkadaşını defalarca bıçakladı

Düzce'de Seçim Güvenliği ve Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi

31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için Düzce İl Emniyet Müdürlüğü'nde 'Seçim Güvenliği ve Koordinasyon Toplantısı' düzenlendi. İl Emniyet Müdürü İbrahim Ergüder'in yanı sıra müdür yardımcıları ve sıralı amirlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda seçim güvenliği ve seçim tedbirleri konuları ele alındı. Toplantıda, seçim günü oy verme ve oyların sayımları süreçlerinde emniyet ve asayişin sağlanması için alınan tedbirler görüşüldü ve istişareler yapıldı.