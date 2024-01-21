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Fatih'te drift yapan şahıs yakalandı, 45 bin 210 TL ceza kesildi - Son Dakika
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Fatih'te drift yapan şahıs yakalandı, 45 bin 210 TL ceza kesildi

Fatih ilçesinde bir sürücü, aracıyla ara sokaklarda drift atarak trafiği tehlikeye düşürdü. Sosyal medya hesabından da paylaşan şahıs, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Şahsa toplam 45 bin 210 TL idari para cezası uygulandı ve adli işlem başlatıldı.

Fatih\'te drift yapan şahıs yakalandı, 45 bin 210 TL ceza kesildi
21.01.2024 - 22:28,
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Fatih'te ara sokaklarda drift atarak sosyal medyada paylaşan şahıs yakalandı. Trafiği tehlikeye düşüren magandaya 45 bin 210 TL para cezası uygulandı.

Fatih ilçesi Drama Caddesi üzerinde bugün bir sürücü, aracıyla ara sokaklarda drift atarak ilerledi. Trafiği tehlikeye düşüren sürücü, o anları sosyal medya hesabından da paylaştı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şahsı yakalamak için harekete geçti. Yapılan incelemede aracıyla drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücünün M.K. olduğu tespit edildi. Şüpheli aynı gün yakalandı. Toplam 45 bin 210 TL idari para cezası uygulanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Fatih, İstanbul, Trafik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te drift yapan şahıs yakalandı, 45 bin 210 TL ceza kesildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te drift yapan şahıs yakalandı, 45 bin 210 TL ceza kesildi - Son Dakika
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