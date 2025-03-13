Fatih'te Motosiklet Magandalarına Ceza

Fatih'te motosikletli magandalara suçüstü: 160 bin 670 TL ceza uygulandı

Yenikapı etkinlik alanında tek tekerlek üzerinde giden motosikletinin şovu kazayla bitti

İSTANBUL - Fatih'te polis ekipleri tarafından akrobatik hareketler sergileyen motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirildi. Tek tekerlek üzerinde şov yapmaya yapmaya çalışan grup polisin dron kamerasına yakalanırken, toplam 160 bin 670 TL idari para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Fatih ilçesi Yenikapı Etkinlik alanında akrobatik hareketler sergileyerek çevreye rahatsızlık veren motosiklet sürücülerine yönelik denetim düzenledi. Dron kamerasıyla tespit edilen motosikletlilere yönelik yapılan denetimlerde, toplamda 46 adet cezai işlem olmak üzere 160 bin 670 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan etkinlik alanını adeta şov sahnesine çeviren motosikletlilerden birinin yere düştüğü de görüldü.