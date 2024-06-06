Fatih'te öğretmene silahlı saldırı: Aracına kurşun yağdırdılar - Son Dakika
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Fatih'te öğretmene silahlı saldırı: Aracına kurşun yağdırdılar

Fatih'te bir kişi, aracıyla seyir halinde olan Türkçe öğretmeni hedef alarak defalarca ateş etti. Öğretmen ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

06.06.2024 13:19
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Fatih'te öğretmene silahlı saldırı: Aracına kurşun yağdırdılar

Hastaneye kaldırılan öğretmen hayatını kaybetti

İSTANBUL - Fatih'te bir kişi, aracıyla seyir halinde olan öğretmene kurşun yağdırdı. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden öğretmenin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Olay, sabah saatlerinde Fatih Topkapı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Abdulbaki Durmaz isimli Türkçe öğretmeni aracıyla seyir halindeydi. Bu sırada taksiden inen bir şüpheli Durmaz'ın aracına doğru defalarca kez ateş etti. Şüpheli daha sonra taksiyle olay yerinden kaçarken, vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Durmaz ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Durmaz'ın hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

Güvenlik, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te öğretmene silahlı saldırı: Aracına kurşun yağdırdılar - Son Dakika

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