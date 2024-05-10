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Fatih'te otomobilin lastiklerini böyle patlattı

İSTANBUL - Fatih'te bir kişi, park halindeki birkaç otomobilin lastiklerini bıçakla patlatarak oradan kaçtı. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün sabah Fatih Zeyrek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, sabah saatlerinde sokakta park halindeki otomobillerin lastiklerini patlattı. Araçların lastiklerini bıçakla patlatan şahıs, kayıplara karıştı.

Araçların lastiklerinin bıçakla patlatılması güvenlik kamerasında

Şahsın araçların lastiklerini patlattığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde elini, kolunu sallayarak sokakta yürüyen şahsın bir aracın lastiklerini bıçaklayarak patlattığı ardından olay yerinden uzaklaştığı görülüyor. Polis ekipleri, şahsı yakalamak için çalışma başlattı.