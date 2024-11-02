Fatih'te Tarihi Binanın Yıkımına Başlandı - Son Dakika
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Fatih'te Tarihi Binanın Yıkımına Başlandı

Fatih\'te Tarihi Binanın Yıkımına Başlandı

Fatih Zeyrek Mahallesi'nde çöken bir binanın yanında bulunan tarihi binanın yıkımına başlandı. Yıkım çalışmaları havadan görüntülendi.

02.11.2024 12:12  Güncelleme: 12:28
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Fatih'te 12 Eylül'de çöken binanın yanında bulunan binanın yıkımına başlandı. Tarihi binanın yıkımı çalışmaları havadan görüntülendi.

12 Eylül'de Fatih Zeyrek Mahallesi Büyük Karaman Caddesi'nde bulunan 3 katlı metruk bina çökerek yanındaki tarihi binaya da zarar vermişti. Bunun üzerine Fatih Belediyesi tarafından tarihi binanın risk oluşturduğu rapor edildi.

Binanın yıkımına karar verildi

Bunun üzerine İstanbul Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Müdürlüğü, söz konusu zarar gören tarihi binanın yıkılmasına karar verdi. Sabah saatlerinde Fatih Belediyesi ekipleri, Büyük Karaman Caddesi'nde bulunan binanın çevresinde güvenlik önlemi aldı.

Zarar gören tarihi binanın yıkımına bu sabah saatlerinde başlandı. Binanın 2 katına kadar el ile, daha sonra da iş makinesi yardımıyla yıkılacağı öğrenildi. Binadaki yıkım çalışmaları havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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