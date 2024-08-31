Fatih'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu - Son Dakika
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Fatih'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

Fatih'te polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Silivrikapı Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti. Operasyonda 1 kilogram marihuana ve diğer uyuşturucu madde malzemeleri ele geçirildi.

31.08.2024 17:52
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Fatih'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

İSTANBUL - Fatih'te polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Fatih'te çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, Silivrikapı Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlendi. Tespit edilen adres, 28 Ağustos saat 20.00 sıralarında polis ekiplerince izlemeye alındı. Şüpheli adrese giriş çıkış yaptıktan sonra durdurularak üst araması gerçekleştirildi. Kimliği belirlenen F.A.'nın üstünden iki parça halinde 1 kilogram marihuana bulundu.

Adreste yapılan aramalarda ise, şeffaf poşet içerisinde 3 gram gelen marihuana, 8 adet lyraca hap, 70 adet şeffaf kilitli poşet ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

İstanbul, 3-sayfa, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu - Son Dakika
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