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Fatih'te uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklu

İSTANBUL - Fatih'te polis ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti" suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik Fatih'te çalışma yürüttü. Yapılan çalışmalarda, Silivrikapı Mahallesi'ndeki bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı belirlendi. Tespit edilen adres, 28 Ağustos saat 20.00 sıralarında polis ekiplerince izlemeye alındı. Şüpheli adrese giriş çıkış yaptıktan sonra durdurularak üst araması gerçekleştirildi. Kimliği belirlenen F.A.'nın üstünden iki parça halinde 1 kilogram marihuana bulundu.

Adreste yapılan aramalarda ise, şeffaf poşet içerisinde 3 gram gelen marihuana, 8 adet lyraca hap, 70 adet şeffaf kilitli poşet ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli emniyetteki tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.