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Fatih'te yayalara kırmızı ışık denetimi: 11 kişiye toplam 7 bin 590 lira ceza yazıldı - Son Dakika
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Fatih'te yayalara kırmızı ışık denetimi: 11 kişiye toplam 7 bin 590 lira ceza yazıldı

Fatih Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde kırmızı ışıkta geçen 11 yayaya toplamda 7 bin 590 lira ceza yazıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik ekipleri, Vatan Caddesi üzerinde dron destekli denetim gerçekleştirdi. Dron ekibi, ışık ihlali yapan yayaları havadan tespit ederek denetim ekibine bildirdi. Kurallara uymayan 11 yayaya ceza kesildi.

Fatih\'te yayalara kırmızı ışık denetimi: 11 kişiye toplam 7 bin 590 lira ceza yazıldı
22.01.2024 - 22:36,
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Fatih'te yayalara kırmızı ışık denetimi: 11 kişiye toplam 7 bin 590 lira ceza yazıldı

İSTANBUL - Fatih Vatan Caddesi'nde gerçekleştirilen dron destekli trafik denetiminde kırmızı ışıkta geçen 11 yayaya toplamda 7 bin 590 lira ceza yazıldı.

Fatih'te İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik ekiplerince, trafik kurallarına uyulup uyulmadığının kontrol edilmesi için Vatan Caddesi üzerinde dron destekli denetim gerçekleştirildi. Bir alışveriş merkezi önündeki trafik ışıklarının bulunduğu yerde bekleyen dron ekibi ışık ihlali yapan yayaları havadan tespit ederek ışıklarda bulunan ekibe bildirdi. Kurallara uymayan yayalar denetim noktasında durdurularak ceza yazıldı. Toplamda 11 yayaya 7 bin 590 lira ceza yazıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Fatih'te yayalara kırmızı ışık denetimi: 11 kişiye toplam 7 bin 590 lira ceza yazıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Fatih'te yayalara kırmızı ışık denetimi: 11 kişiye toplam 7 bin 590 lira ceza yazıldı - Son Dakika
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