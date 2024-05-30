Fatih'teki çifte cinayetin katil zanlısı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Fatih'teki çifte cinayetin katil zanlısı yakalandı

Fatih'te yabancı uyruklu eşini öldürdükten sonra kendisini karısıyla tanıştıran şahsı da bıçaklayarak öldüren katil zanlısı, Trabzon'da yakalandı. İstanbul polisi ve Trabzon Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin koordineli çalışması sonucunda yakalanan zanlı, İstanbul'a getirilerek adli makamlara sevk edildi.

30.05.2024 18:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'teki çifte cinayetin katil zanlısı yakalandı

İSTANBUL - Fatih'te yabancı uyruklu eşini öldürdükten sonra kendisini karısıyla tanıştıran şahsı da bıçaklayarak öldüren katil zanlısı yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Fatih Yedikule Mahallesi'nde 26 Mayıs'ta saat 16.20 sıralarında meydana gelen olayda Doğukan Uğur., 2 yıl önce evlendiği Cezayir Uyruklu eşi Zahra Nojioua'yla tartışmış, ardından Zahra Nojioua'nı boğazını bıçakla keserek öldürmüştü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olay yeri inceleme çalışması yaptıktan sonra kadının cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırmıştı.

Kendisini eşiyle tanıştıranı da öldürmüştü

Doğukan Uğur aynı akşam saat 17.10'de Fatih Topkapı Mahallesi'nde eşi ile kendisini tanıştıran Zohır Benferchiche'yi çalıştığı camide bıçaklamıştı. Bir camide temizlik işiyle uğraşan Zahir Benferchiche'nin çalıştığı yere gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırmıştı. Hastaneye kaldırılan Zohir Benferchiche hayatını kaybetmişti.

Zanlı yakalandı

Çifte cinayetin ardından polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. İstanbul polisi ve Trabzon Cinayet Büro Amirliği ekipleri ile yapılan koordineli çalışmanın ardından katil zanlısı; bugün Trabzon Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanmış Trabzon'da yakalandı. İstanbul'a getirilen ve 2 sabıka kaydı olduğu öğrenilen katil zanlısı, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince adli makamlara sevk edildi.

Kaynak: İHA

İstanbul, Trabzon, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Fatih'teki çifte cinayetin katil zanlısı yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:47 Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, yasağa rağmen çalışmaların devam ettiği otel inşaatına baskın yaptı Marmaris Belediye Başkanı Ünlü, yasağa rağmen çalışmaların devam ettiği otel inşaatına baskın yaptı
18:14 Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor Bakanlık iddiayı doğrulayıp “tasarruf“ vurgusu yaptı Bakan Özhaseki evine haritalama uçağıyla mı gidiyor? Bakanlık iddiayı doğrulayıp "tasarruf" vurgusu yaptı
17:56 Siirt Valisi silahlı kavga ortasında kaldı: 2 yaralı Siirt Valisi silahlı kavga ortasında kaldı: 2 yaralı
17:33 Netanyahu’nun oğlundan skandal harita Türkiye’yi soykırım yapmakla suçladılar Netanyahu'nun oğlundan skandal harita! Türkiye'yi soykırım yapmakla suçladılar
16:05 Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı Ayhan Bora Kaplan davasının firari gizli tanığı Serdar Sertçelik yakalandı
18:36 Aralarında 3 büyükler de var TFF, 15 Süper Lig takımını PFDK’ya sevk etti Aralarında 3 büyükler de var! TFF, 15 Süper Lig takımını PFDK'ya sevk etti
18:17 Banu Parlak’ın şikayetini geri çektiği davada hakimin verdiği karar Polat çiftini yıktı Banu Parlak'ın şikayetini geri çektiği davada hakimin verdiği karar Polat çiftini yıktı
18:05 Aziz Yıldırım çok iddialı Şampiyon yapamazsa ceketini alıp gidecek Aziz Yıldırım çok iddialı! Şampiyon yapamazsa ceketini alıp gidecek
17:43 Süper Lig’e son bilet İşte Sakaryaspor-Bodrum FK maçının ilk 11’leri Süper Lig'e son bilet! İşte Sakaryaspor-Bodrum FK maçının ilk 11'leri
17:29 Kerem Aktürkoğlu Galatasaray’dan ayrılıyor mu Menajerinden açıklama var Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'dan ayrılıyor mu? Menajerinden açıklama var
17:02 Sinan Ateş suikastından 4 gün sonra 112’ye gelen ihbar: ’Partiden birisini vuracağız’ dediler Sinan Ateş suikastından 4 gün sonra 112'ye gelen ihbar: 'Partiden birisini vuracağız' dediler
16:46 3 Avrupa ülkesinden sonra Slovenya da Filistin’i devlet olarak tanıma kararı aldı 3 Avrupa ülkesinden sonra Slovenya da Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı
16:41 Zeytinyağı fiyatları el yakıyor Uzmanlardan “İhracat yasağı devam etsin“ çağrısı Zeytinyağı fiyatları el yakıyor! Uzmanlardan "İhracat yasağı devam etsin" çağrısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.05.2024 19:32:00. #1.13#
SON DAKİKA: Fatih'teki çifte cinayetin katil zanlısı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement