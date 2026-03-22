Fatih\'teki Çökme Olayında Köpekli Kurtarma

Fatih'te çöken binada enkaz altında kalanları kurtarma çalışmasına hassas burunlu köpekte katıldı.
Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Ebe Sokak'ta patlama sesi sonrası bitişik nizamda bulunan 2 binada çökme meydana geldi. Enkaz altında kalan 9 kişi itfaiye, AFAD, Umke ekipleri tarafından kurtarıldı. Kalan iki kişiyi de arama çalışması devam ediyor. Arama çalışmalarına hassas burunlu köpeklerde katıldı. - İSTANBUL
