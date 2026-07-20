Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'in, polis aracına bindiği anların görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'in, polis aracına bindiği anların görüntüsü ortaya çıktı

Başkan Fatma Kaplan Hürriyet\'in, polis aracına bindiği anların görüntüsü ortaya çıktı
20.07.2026 09:59  Güncelleme: 10:02
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İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Polis aracına binerken 'Gönlüm rahat, herkesi çok seviyorum' dediği görüntüler ortaya çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in, polis aracına bindiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı.

Başsavcılığın koordinesinde yürütülen operasyon çerçevesinde, sabah saatlerinde evinde arama yapılan ve ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in polis aracına bindiği anlar kameralara yansıdı. Görüntülerde Hürriyet'in, "Gönlüm rahat, herkesi çok seviyorum" ifadelerini kullandığı duyuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; şüpheli ifadeleri, etkin pişmanlık beyanları ve gizli tanık anlatımları doğrultusunda İzmit Belediye Başkanlığının düzenlediği bazı ihaleler mercek altına alınmıştı.

Sabah saatlerinde başlatılan eş zamanlı operasyonlarda, aralarında İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi Murat Hürriyet'in de bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken, çok yönlü olarak başlatılan soruşturma sürüyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatma Kaplan Hürriyet, Politika, 3. Sayfa, Kocaeli, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başkan Fatma Kaplan Hürriyet'in, polis aracına bindiği anların görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

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