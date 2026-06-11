Fatoş Ayık: 'Örgüt Üyesi Olmadım'

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında tutuklu sanık Medya A.Ş. Satın Alma Müdürü Fatoş Ayık, cumhuriyet savcısının, "İş bilgisayarınızın şifresini hatırlamadığınız gerekçesiyle paylaşmamışsınız daha sonra paylaştınız mı? sorusuna, "Şirketimizde 3 aya bir şifrelerin yenilenmesine dair mail geliyor. Mail geldi 'şifrenizi 3 gün içinde yenilemeniz gerekiyor' diye. Ben de şifreyi yeniledim. Şifreyi hatırlamıyorum. Aylardır kullandığım bankacılık şifrelerimi bile unuttum" şeklinde cevap verdi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 49. oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görüldü.

Duruşmada Medya A.Ş. Satın Alma Müdürü Fatoş Ayık savunma yaptı. Tutuklu sanık Ayık hakkında iddianamede yapılan değerlendirmede Medya A.Ş.' de görevli olduğu ve doğrudan Emrah Bağdatlı ile birlikte hareket ettiği belirtilmişti. Ayık'ın ihale süreçlerinde aktif rol aldığı, örgüt yöneticisi Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı'dan aldığı talimatlar doğrultusunda usulsüz ihale süreçlerini gerçekleştirdiği, kurum adına gerçeğe aykırı faturalar düzenlendiği ve örgütsel gizlilik kapsamında 'signal' uygulamasını kullandığı belirtilmişti. Bu uygulama üzerinden ihale süreçlerinde yapılacak usulsüzlüklerin konuşulduğu, hangi ihalenin kime verileceğinin belirlendiği iddianamede açıklanmıştı. Fatoş Ayık'ın kullanımında olan laptop üzerinde yapılan incelemelerde 'Signal' programı üzerinden verilecek ihaleler ve kesilecek faturalar ile alakalı görüşmelerin olduğu, görüşme içeriklerinde Medya A.Ş.'de resmi görevli olmamasına rağmen Emrah Bağdatlı tarafından yönlendirme yapıldığı iddianamede değerlendirilmişti.

"Murat Ongun ile bir tane dahi telefon irtibatım yoktur"

Ayık, savunmasında, "2011'de İstanbul Dijital Medya A.Ş. kuruldu ve ilk günden gözaltına alındığım güne kadar hep Medya A.Ş.'de çalıştım. Mevzuata uygunluk, hesap verilebilirlik ve kamu kaynaklarının verimli kullanımı için iş süreçlerini geliştirmeye çalıştım. Ben hayatım boyunca hiçbir zaman bir örgüte üye olmadım, bir örgüt adına hareket etmedim, kimseden bir talimat almadım, herhangi bir örgütün varlığından dahi haberdar olmadım ve emeğimin karşılığı olan maaşım dışında uhdeme geçen tek bir kuruş dahi olmamıştır. Hakkımda bir MASAK raporu yoktur. Örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen Murat Ongun ile bir tane dahi telefon irtibatım o gün de yoktu, bugün de dosyada yoktur. Hiçbir tanığın ya da etkin pişmanlıkta bulunan kişilerin benimle ilgili bir beyanı da bulunmamaktadır" dedi.

"Emrah Bağdatlı ile telefon irtibatlarıma bakıldığında 2020-2021 yıllarında yapıldığı görülecektir"

Tutuklu sanık Ayık, "Örgüt üyeliği suçlamasına dayanak olarak Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı'dan talimat aldığım, Signal uygulaması kullanarak örgütsel gizlilik içerisinde hareket ettiğim, bu uygulamadaki yazışmalarda hangi ihalenin kime verileceğinin belirlendiği, örgütün Medya A.Ş. yapılanmasında yer aldığım ileri sürülmüştür. Ben İBB'ye veya Medya A.Ş.'ye Sayın Ekrem İmamoğlu seçimi kazandıktan sonra girmiş değilim. Benim İBB'ye 2010 yılında rahmetli Kadir Topbaş'ın döneminde girmem, Medya A.Ş.'nin kurulduğu ilk günden gözaltına alındığım güne kadar 15 yıldır çalışmam tek başına örgüt üyeliği suçlamasının dayanaksız olduğunu göstermektedir. Ben hiçbir zaman Murat Ongun'dan veya Emrah Bağdatlı'dan da talimat almadım. Benim Emrah Bağdatlı ile birlikte hareket etmem de söz konusu değildir. Emrah Bağdatlı'yı 2020-2021 yıllarında Medya A.Ş. ile olan hizmet sözleşmeleri nedeniyle tanıdım. Sonrasında Murat Ongun'un danışmanı olarak bildim. Emrah Bağdatlı'nın Medya A.Ş. üzerinde bir resmi danışmanlık görevi yoktur. İddianamede belirtildiği gibi Medya A.Ş.'nin işleyişinde yer alması, işleyişine karışması gibi bir durum da asla söz konusu değildir. Emrah Bağdatlı ile telefon irtibatlarıma bakıldığında 2020-2021 yıllarında yapıldığı görülecektir. Bunlar da bu sözleşmelere dair tekliflerin alınması, sözleşmelerin imzalanması, işlerin yapımı, teslimi, fatura ve hak ediş süreçleri ile ilgilidir. Bunun dışında telefon irtibatlarıma bakıldığında ise 2024-2025 yıllarında birkaç telefon görüşmesidir" ifadelerini kullandı.

"Ongun veya Bağdatlı'nın arka planda bir ilişkilerin olup olmadığı benim bilebilmem mümkün değildir"

Ayık, "Emrah Bağdatlı'nın adı ekip arkadaşlarımla olan yazışmaların içerisinde iki konuda geçmektedir. Bir tanesi ihaleye davet edilecek firmalarla ilgili önerilerde bulunmuştu, biri de bir alt yüklenici ihalesinin yapılıp yapılmayacağını sürekli bana sormasıyla ilgili bir konudur. Kendisiyle irtibatım yoğunlukla 2020-2021 yıllarında Medya A.Ş.'nin hizmet işleriyle ilgilidir. İhaleye katılan firmalar ile Murat Ongun veya Emrah Bağdatlı'nın arka planda bir ilişkilerin olup olmadığı benim bilebilmem mümkün değildir. Ben kendi sorumluluğum gereği teknik, hukuki, ekonomik ya da ihalelerden katılıp yasaklı olup olmaması dışında bir sorgulama yapmak gibi bir görevim bulunmamaktadır" şeklinde savunma yaptı.

Çapraz sorgusuna geçildi

Sanığın çapraz sorgusuna geçilirken, mahkeme başkanı tutuklu sanık Fatoş Ayık ve Nazli Webtv isimli kişi arasındaki Signal uygulaması üzerinden yapılan yazışma içeriğine ilişkin soru sordu. Başkan, "Fatoşçuğum Emrah Bey de burada Sibel Hanım ile birlikte oturduk' diyor. Siz 'tamam güzel' diye cevap veriyorsunuz. '2025 bütçesine 15 milyon maliyet yazılmış dedim' diyor. Bu nedir bu 2025 bütçe 15 milyon? Emrah Bağdatlı ile ne alakası var bunun?" sorusunu sordu.

Ayık, "Kültür A.Ş.'nin bir ihalesine katılmıştık. Alt yüklenici uhdemizde kalmıştı ama sözleşmeyi henüz imzalamamıştık. Alt yüklenici de ihalesi yapılacak mı yapılmayacak mı diye Emrah Bağdatlı'ya sürekli soruyordu. Neden bilmiyorum, Emrah Bağdatlı sürekli beni arayıp 'bu Kültür A.Ş. alt yüklenici ihaleleri yapılacak mı?' diye sormaya başladı. Neden sorduğunu bilmiyorum, ben de rahatsız olup bunun üzerine hatta ilgili mecrada ilettim. İhale yapmak benim inisiyatifimde değil, tedarikçiler ya da firmalar evet zaman zaman beni arıyor ama firma sürekli beni arayınca 'böyle bir ihale yapacak mısınız, yapmayacak mısınız? Yapacaksanız artık bunun kararını verin' demiştim" yanıtını verdi.

Hakimin "Emrah Bey'in pozisyonu ne orada?" sorusu üzerine sanık Ayık, "Emrah Bey dediğim gibi normalde 2021 yılından beri hiç gelmezdi ve bir ihale almıyordu. Murat Ongun'un danışmanı olarak bilirdik ama Medya A.Ş. nezdinde herhangi bir resmi danışmanlığı ya da görevi yoktu. Süreçlere müdahale etmesi gibi bir durum söz konusu değildir. İhalelere de katılmazdı" yanıtını verdi.

Ardından cumhuriyet savcısı ise, "İş bilgisayarınızın şifresini hatırlamadığınız gerekçesiyle paylaşmamışsınız daha sonra paylaştınız mı? şeklinde soru sordu. Sanık Ayık, "Anlatacaklarımı belki delillendiremeyeceğim ama. Şirketimizde 3 aya bir şifrelerin yenilenmesine dair mail geliyor. Mail geldi 'şifrenizi 3 gün içinde yenilemeniz gerekiyor' diye. Ben de şifreyi yeniledim. Başsavcılıktan istenen evraklar ile ilgilenirken, bilgisayarınıza el koyuyoruz dediler aldılar gittiler. Şifreyi hatırlamıyorum. Aylardır kullandığım bankacılık şifrelerimi bile unuttum" şeklinde cevap verdi.

Savcının, "Deniz Dörtyol'un soruşturma aşamasında beyanları var. İhalelere ilişkin konularda Murat Ongun ve Emrah Bağdatlı tarafından sizlerin yönlendirildiğini beyan etmiş. Bu şahsı tanır mısınız?" sorusuna sanık Ayık, "Bu şahsı ben tanımıyorum. Bir tane telefon irtibatım var. Tedarikçi firmalar bizim ekip arkadaşlarımızla görüşürdü, örneğin Mehmet Recep Taşçı'yla. 2025 yılında Deniz Dörtyol'u ihaleye davet ederken Recep izinli olduğu için ben bir kere o zaman aradım. Onun dışında Deniz Dörtyol'u hiç tanımıyorum ve bilmiyorum" yanıtını verdi.

Cumhuriyet savcısı ardından, "Mehmet Recep Taşlı'nın beyanı var. 'Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile 2022 yılından bugüne kadar her yıl düzenli olarak ihaleler yapıldı. Bu ihalelerin neredeyse tamamı Emrah Bağdatlı ile organik olmasa da bağının olduğu firmalara verilmiştir ve hepsi çok yüksek bedellerdir. Her ihale sürecince Emrah Bağdatlı ile hem genel müdür Pınar Türker ile hem de Satın Alma ve İhale Müdürü Fatoş Ayık da çok daha aktif şekilde iletişim kurardı' şeklinde. Bu süreçlerde bir irtibat yoğunluğu yaşandığı beyanları hakkında ne diyorsunuz?" sorusunu sordu.

Sanık Ayık, "Bütün ihaleleri Emrah Bağdatlı'ın yönlendirdiği firmalar almış gibi bir durum asla söz konusu değildir" yanıtını verdi. Ardından cumhuriyet savcısı, "Emrah Bağdatlı ve ona bağlı olduğu iddia edilen şirketlere verilmesi yönünde talep gelirse?" şeklinde soru yöneltti. Sanık soruya, "Hayır, asla değil. Yok, öyle bir talep" yanıtını verdi.

Cumhuriyet savcısının, "Yine bu, Singal konuşmalarınız var. 'Kültür torba için bir link atacağım, oradan bakarsın, ne kadarını veririm, kaçtan veririm diye. Emrah yüzde 80'ini bana verilsin diyor' şeklinde konuşmanız var. Emrah yüzde 80 oranında bir iş alma kapasitesine sahip mi ve sahipse de size bunu nasıl sarf edebilir?" sorusuna ise sanık Ayık, "Emrah Bağdatlı Medya A.Ş.'den bir ihale almıyordu. Yüzde 80'i bana verilsin demesi de hoş ve uygun bir durum değildir" yanıtını verdi.

Savcının, "Yüzde 80'i sizden mi istiyor?" sorusuna ise Ayık, "Yüzde 80 dediği aslında 30 milyonluk sözleşme var. Yani demek istiyor ki, o işin yüzde 80'ine denk gelecek kadar kısmını ihale çıkın da bana verin gibi bir şey demek istiyor. Böyle bir ihale yapılmadı. Emrah Bağdatlı'ın burada bir talimatı var mı ya da ona göre yapıldı mı, verdi mi gibi bir soru soruyorsanız, öncelikle bu ihale hiç yapılmadı, onu belirtmek isterim. Böyle bir talebi yoktu, dediğim gibi zaten sürekli soruyor" şeklinde cevap verdi.

Duruşma çapraz sorgunun ardından avukat savunmaları ile devam edilmek üzere 15 Haziran Pazartesi gününe ertelendi. - İSTANBUL