Fatsa'da çıkan kavgada tabanca ile vurulan kişi hayatını kaybetti

3.Sayfa

Ordu'nun Fatsa ilçesinde 2 kişi arasında çıkan kavganın büyümesi sonucu tabanca ile vurulan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Şerefiye Mahallesi'nde dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Sezer Karakoç (26) ile S.K. arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bunun üzerine S.K. yanında bulunan tabanca ile Karakoç'a ateş etti. Ağır yaralanan Karakoç, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayı gerçekleştiren S.K., Fatsa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Hastanenin yoğum bakım servisinde tedavi altına alınan Karakoç, tüm müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ORDU