Feci Kazada Hayatını Kaybeden Çift, 4 Ay Önce Evlendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Feci Kazada Hayatını Kaybeden Çift, 4 Ay Önce Evlendi

Geniş Video İzle

Çankırı'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Büşra Ünal ve Hakan Köroğlu çiftinin, kazadan sadece 4 ay önce evlendikleri öğrenildi. Kazada toplam 5 kişi yaşamını yitirdi.

09.12.2024 18:06  Güncelleme: 18:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Feci kazada hayatını kaybeden çift, 4 ay önce evlenmiş

ÇANKIRI - Ankara- Çankırı karayolunda otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybeden çiftin, 4 ay önce evlendiği ortaya çıktı.

Kaza, dün Ankara-Çankırı karayolu Çandır mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 18 ABK 392 plakalı otomobil şarampole devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan 5 kişiyi çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Saniye Esra Ünal (29), Sevim Ünal (52), Büşra Ünal (31), Ali Alperen Ünal ve Hakan Köroğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Otopsi işlemleri tamamlanan 5 kişinin cenazesi ailelerine teslim edildi. Aynı aileden olan Saniye Esra Ünal, Sevim Ünal, Büşra Ünal ve Ali Alperen Ünal için Çankırı il merkezindeki Ahmet Yesevi Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazında 4 kişinin tabutları yan yana sıralandı. Kılınan namazın ardından cenazeler, gözyaşları arasında aile mezarlığında toprağa verildi. Hakan Köroğlu'nun cenazesi ise Hatay'da defnedildi.

Kazanın ardından hayatını kaybeden Büşra Ünal ve Hakan Köroğlu çiftinin 4 ay önce evlendikleri ortaya çıktı.

Kaynak: İHA

Hakan Köroğlu, Çankırı, 3-sayfa, trafik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Feci Kazada Hayatını Kaybeden Çift, 4 Ay Önce Evlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:55 Fenerbahçe’den olay açıklama: Kendini bilmez şahıs Fenerbahçe'den olay açıklama: Kendini bilmez şahıs
18:36 Esad canlı canlı yerin dibine hapsetmişti Binlerce Suriyeli ile ilgili korkunç şüphe Esad canlı canlı yerin dibine hapsetmişti! Binlerce Suriyeli ile ilgili korkunç şüphe
17:32 Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi
17:11 6 şehidimizin olduğu helikopter kazasında kahreden detay 6 şehidimizin olduğu helikopter kazasında kahreden detay
16:21 Suriye’de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu Suriye'de başbakanlık koltuğuna oturan isim belli oldu
08:03 Acun Ilıcalı’nın takımı küme düşüyor Acun Ilıcalı'nın takımı küme düşüyor
07:51 Kurtlar Vadisi’ndeki Suriye sahnesi yeniden gündemde Kurtlar Vadisi'ndeki Suriye sahnesi yeniden gündemde
07:49 Esad’ın askerleri muhaliflere neden karşı koymadı İran’dan açıklama var Esad'ın askerleri muhaliflere neden karşı koymadı? İran'dan açıklama var
07:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan ’’Türk futbolunda siyaset var mı’’ sorusuna beklenmedik yanıt Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ''Türk futbolunda siyaset var mı?'' sorusuna beklenmedik yanıt
07:29 Hava durumu uyarıları art arda geldi İstanbul dahil 10 ilde alarm Hava durumu uyarıları art arda geldi! İstanbul dahil 10 ilde alarm
07:21 İsrail, Esad’ın çekildiği askeri üssü ele geçirip küle çevirdi İsrail, Esad'ın çekildiği askeri üssü ele geçirip küle çevirdi
06:59 İsrail, 51 yıl sonra ilk kez Suriye topraklarında İsrail, 51 yıl sonra ilk kez Suriye topraklarında
01:25 İşkence hapishanesinde bulunan makine dehşete düşürdü İdam edilen mahkumlar için kullanılıyordu İşkence hapishanesinde bulunan makine dehşete düşürdü! İdam edilen mahkumlar için kullanılıyordu
00:20 ABD, Suriye’ye operasyon başlattı 75’ten fazla bölgeye hava saldırısı ABD, Suriye'ye operasyon başlattı! 75'ten fazla bölgeye hava saldırısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2024 19:11:22. #1.11#
SON DAKİKA: Feci Kazada Hayatını Kaybeden Çift, 4 Ay Önce Evlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.