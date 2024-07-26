Feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika
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Feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

Kocaeli-Sakarya geçişinde meydana gelen panelvanın hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. İrem Eroğlu ve annesi Meryem Eroğlu olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Mustafa Çatak ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazaya ilişkin soruşturma devam ediyor.

26.07.2024 19:58
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Feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi

KOCAELİ - TEM Otoyolu'nun Kocaeli- Sakarya geçişinde panelvanın hafif ticari araca arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Kaza, Kurtköy mevkisi Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Z.T. idaresindeki 34 NA 4777 plakalı Volkswagen marka panelvan, Ercan Eroğlu hakimiyetindeki Ford marka 60 ADB 412 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle hafif ticari araçta bulunan 5 kişiden İrem Eroğlu ile annesi Meryem Eroğlu olay yerinde hayatını kaybetti, 3 kişi ve minibüs sürücüsü de yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Hafif ticari araçta sıkışan 3 yaralı itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Hastaneye kaldırılan yaralılardan Mustafa Çatak da kaldırıldığı Sapanca Devlet Hastanesi'nde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Feci kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi - Son Dakika

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