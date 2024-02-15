Feci kazada kahreden detay: Abla kardeşi kaza ayırdı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada 14 Şubat sevgililer günü yemeğinden dönen 2 çiftin bulunduğu otomobil taklalar attı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Eda ile Zeynep'in kardeş oldukları ortaya çıktı.
Kaza saat 02.00 sıralarında Bursa- Ankara karayolu Yeniceköy köprülü kavşağı mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan İnegöl'e seyreden Sedat Taşdemir yönetimindeki 16 SDT 92 otomobil, yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yoldan çıkan araç taklalar atarak tarlaya durdu. Kaza sonucu araçtan sıkışan sürücünün nişanlısı Eda Ateşmen ile ablası Zeynep Murhan hayatını kaybetti. Sürücü ile yanındaki Mustafa Murhan yaralandı.
Kaza yerine 112, Polis, Jandarma ve İtfaiye arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ve yolcu Mustafa Murhan ambulans ile İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Ağır yaralanan sürücü ise yoğun bakıma alındı. Çiftlerin Bursa'da 14 Şubat sevgililer gününü kutlamak için yemeğe gittikleri öğrenildi.
İki kardeşi kaza ayırdı
Kazada hayatını kaybeden Zeynep Murhan ile Eda Ateşmen'in kardeş olduğu ortaya çıktı. İki kardeş, kazada hayatını kaybetti.
Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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