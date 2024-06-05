Feci kazadan acı haber geldi: 2 ölü - Son Dakika
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Feci kazadan acı haber geldi: 2 ölü

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde meydana gelen kazada otomobilin bariyere çarpması sonucu ağır yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti. Otomobilin çarpmanın etkisiyle kağıt gibi ezildiği kazada, itfaiye, sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Yaralılardan Muhammed Kocabay ve Gürkan Bostan, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kocabay'ın Dilovası ilçesinde, Bostan'ın ise Bigadiç ilçesinde defnedileceği belirtildi.

05.06.2024 12:12
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Feci kazadan acı haber geldi: 2 ölü

Kağıt gibi ezilen otomobilden çıkartılan iki kişi hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Körfez ilçesinde otomobilin bariyere çarpması neticesinde meydana gelen kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 kişi hayatını kaybetti.

D-100 kara yolu İstanbul istikametinde seyreden E.K'nın kullandığı 35 ANZ 964 plakalı otomobil, Tavşancıl Mahallesi mevkisinde bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil kağıt gibi ezildi. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan T.G., E.K., Muhammed Kocabay ile Gürkan Bostan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Muhammed Kocabay ile Gürkan Bostan hayatını kaybetti. Muhammed Kocabay'ın Dilovası ilçesinde, Gürkan Bostan'ın ise Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde defnedileceği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Feci kazadan acı haber geldi: 2 ölü - Son Dakika

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