Fener Alayı için Ankara'da Atatürk Bulvarı 29 Ekim'de araç trafiğine kapanacak - Son Dakika
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Fener Alayı için Ankara'da Atatürk Bulvarı 29 Ekim'de araç trafiğine kapanacak

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Ankara Emniyet Müdürlüğü, 29 Ekim'de saat 19.30'da Kızılay'dan başlayıp Cumhuriyet Caddesi'nde sona erecek Fener Alayı nedeniyle bazı yolların kapatılacağını duyurdu. 29 Ekim Perşembe 17.00'den itibaren Atatürk Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi'nin kesimleri çift yönlü kapatılacak.

Ankara'da Cumhuriyet'in 103'üncü kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında düzenlenecek Fener Alayı Yürüyüşü nedeniyle bazı yollar araç trafiğine kapatılacak.

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ankara Büyükşehir Belediyesi organizasyonunda 29 Ekim 2026 tarihinde saat 19.30'da gerçekleştirilecek Fener Alayı Yürüyüşü, Kızılay'daki Zafer Çarşısı önünden başlayacak. Atatürk Bulvarı güzergahında devam edecek yürüyüş, 1. TBMM binasının bulunduğu Cumhuriyet Caddesi'nde sona erecek.

Yürüyüş kapsamında alınacak trafik ve güvenlik tedbirleri doğrultusunda, 29 Ekim Perşembe günü saat 17.00'den itibaren Atatürk Bulvarı'nın 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı ile Ulus Kavşağı arasında kalan bölümünün tamamı çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılacak.

Ayrıca Cumhuriyet Caddesi'nin Baruthane Kavşağı ile Ulus Kavşağı arasında kalan bölümü ve söz konusu güzergahlara bağlanan tüm yollar da çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak.

Kaynak: İHA
Ankara Emniyet MüdürlüğüCumhuriyet CaddesiAtatürk Bulvarı3. SayfaKızılay29 EkimAnkaraGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Fener Alayı için Ankara'da Atatürk Bulvarı 29 Ekim'de araç trafiğine kapanacak - Son Dakika
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