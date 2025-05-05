Fenerbahçe-Beşiktaş Maçında Lazer Olayı - Son Dakika
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Fenerbahçe-Beşiktaş Maçında Lazer Olayı

Beşiktaşlı Gedson Fernandes'e penaltı esnasında lazer tutan taraftar gözaltına alındı.

05.05.2025 00:05
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Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Fenerbahçe- Beşiktaş maçında siyah-beyazlı oyuncu Gedson Fernandes'in penaltı kullanacağı sıra yüzüne lazer tutan taraftar gözaltına alındı.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında bu akşam Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Mücadele siyah-beyazlı ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona ererken, Beşiktaş'ın 36. dakikada kazandığı penaltı atışında bir taraftar, topun başına geçen Gedson Fernandes'e bir süre lazer tuttu.

Yaşanan olay sonrası Fernandes penaltı atışını gole çeviremedi. Maçın ardından güvenlik güçleri lazer tutan kişiyi tespit ederek gözaltına aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fenerbahçe-Beşiktaş Maçında Lazer Olayı - Son Dakika

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