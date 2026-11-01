Fenerbahçe tribün liderine silahlı eylem hazırlığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandı

Fenerbahçe tribün liderine silahlı eylem hazırlığı iddiasıyla 5 şüpheli yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Daltonlar olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturmada, Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na silahlı eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 5 şüpheli yakalandı. 5 şüpheli, Cem Gölbaşı'na yönelik eylem hazırlığı iddiasıyla soruşturma kapsamında yakalandı.
Kamuoyunda "Daltonlar" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı'na yönelik silahlı eylem hazırlığında oldukları değerlendirilen 5 şüpheli yakalandı.
Kaynak: İHA
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