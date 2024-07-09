Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi Samuel'in ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
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Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi Samuel'in ifadesi ortaya çıktı

Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki derbi maçının ardından yaşanan olaylara ilişkin soruşturma devam ederken, Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi Samuel'in savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Samuel, ifadesinde hiç kimseye fiziki bir müdahalede bulunmadığını belirtti ve saldırgan tutumunun bulunmadığını savundu.

09.07.2024 13:58
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Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 19 Mayıs'taki derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma çerçevesinde, Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi Samuel'in 'şüpheli' sıfatıyla Savcılığa verdiği ifade ortaya çıktı. Samuel'in ifadesinde, "Müşteki Çelikkıran'ın küfür ederek takım arkadaşlarıma ve takım doktorumuza doğru hiddet ve öfkeyle koştuğunu görmemin ardından yalnızca arbede yaşanan alana doğru ilerledim ve hiç kimseye fiziki bir müdahalede bulunmadım" dediği öğrenildi.

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin 19 Mayıs Pazar günü Rams Park stadyumunda oynadığı futbol müsabakası sonrasında yaşanan olaylara ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması devam ediyor.

"Yalnızca arbede yaşanan alana doğru ilerledim ve hiç kimseye fiziki bir müdahalede bulunmadım"

Soruşturma çerçevesinde Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi Samuel'in Savcılığa 'şüpheli' sıfatıyla verdiği ifade ortaya çıktı. Samuel'in ifadesinde, "Derbinin ardından taraftarlarımız, galibiyeti kutlamak amacıyla tezahüratlarda bulunmuş, bizleri sahaya çağırarak galibiyeti kutlamamızı istemiştir. Galatasaray Spor Kulübü görevlileri ise bizlerin soyunma odasından çıkışına engel olmuştur. aksız yere ele konulma durumu, zaten yüksek olan maç sonrası tansiyonumuzu daha da artırmıştır. Galibiyet sevinci yaşamak ve taraftarlarla fotoğraf çekilmek niyetimize istinaden sahaya çıktığımızda, Galatasaray Spor Kulübü stat müdürü Ali Çelikkıran ve diğer görevliler, fiziksel ve sözlü müdahalelerde bulunarak fotoğraf çekimini engellemeye çalışmıştır. Stat müdürü Çelikkıran, küfürler ederek hızla bulunduğum alana doğru yaklaşmış, o sırada fotoğraf çekilmekte olan kulüp doktorumuz Ertuğrul Karanlık'a fiziki müdahalede bulunmuştur. Müşteki Çelikkıran'ın küfür ederek takım arkadaşlarıma ve takım doktorumuza doğru hiddet ve öfkeyle koştuğunu görmemin ardından yalnızca arbede yaşanan alana doğru ilerledim ve hiç kimseye fiziki bir müdahalede bulunmadım" dediği öğrenildi.

"Saldırgan tutumumun bulunmadığının izahı gereksizdir"

Hakkında şikayette bulunulmasını ve soruşturma açılmasını büyük bir şaşkınlıkla karşıladığını belirten Samuel, ifadesinin devamında, "Tüm deliller incelendiğinde herhangi bir saldırgan tutumumun bulunmadığının izahı gereksizdir. Hiçbir müsabaka görevlisi raporuna dahi konu edilmeyen saldırı isnadına dayalı olarak hakkımda ceza tayininde bulunulması açıkça hukuka aykırılık barındıracaktır" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fenerbahçeli futbolcu Bright Osayi Samuel'in ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika

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