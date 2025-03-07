Fenomen Merve Taşkın'ın ev hapsi bitti! Türkiye'yi terk edeceğini söylemişti ama... - Son Dakika
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Fenomen Merve Taşkın'ın ev hapsi bitti! Türkiye'yi terk edeceğini söylemişti ama...

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14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımı nedeniyle "Müstehcenlik" suçundan ev hapsine çarptırılan fenomen Merve Taşkın'ın 19 günlük cezası sona erdi. Daha önce "Cezam bitince ülkeme veda edip temelli gideceğim" diyen Taşkın, cezasının bittiğini sosyal medyada duyurarak, "Duruşma tarihine kadar Ibiza'ya tatile gidemeyecek olmama biraz üzüldüm" dedi.

07.03.2025 08:27  Güncelleme: 08:44
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Fenomen Merve Taşkın 14 Şubat Sevgililer Günü'nde X hesabından, 14 Şubat'ta yalnız olanlarla 400 bin lira karşılığında akşam yemeğine çıkacağını duyurarak kendi özelliklerini listelemişti. Paylaşımı sonrası hakkında CİMER'e şikayet yağan fenomen, gözaltına alınmıştı. Merve Taşkın, "Müstehcenlik" suçlamasıyla ifade verdikten sonra ev hapsi kararıyla serbest bırakıldı. Taşkın hakkında yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hakkında 'Müstehcenlik' suçundan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

EV HAPSİ CEZASI BİTTİ

Merve Taşkın'ın ev hapsi cezası sona erdi. Taşkın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "19 günlük ev hapsim sona ermiş bulunmakta. Haftada bir imza ve yurt dışı yasağım var. 17 Haziran 2025 tarihi saat 11.30'da Çağlayan Adliyesi'nde duruşmam var. Umarım karar beraat olur, şans dileyin bana." dedi.

Fenomen Merve Taşkın'ın ev hapsi bitti! Türkiye'yi terk edeceğini söylemişti ama...

"İBİZA'YA TATİLE GİDEMEYECEĞİME ÜZÜLDÜM"

Paylaşımına bir de not ekleyen Taşkın, "Duruşma tarihine kadar İbiza'ya tatile gidemeyecek olmama biraz üzüldüm" açıklamasında bulundu.

"EVLENMEK İSTİYORUM"

Merve Taşkın son paylaşımında ise, evlenmek istediğini belirtti.

Fenomen Merve Taşkın'ın ev hapsi bitti! Türkiye'yi terk edeceğini söylemişti ama...

"CEZAM BİTİNCE ÜLKEME VEDA EDECEĞİM HERHALDE"

Fenomen isim sık sık evinden paylaşım yaparak adından söz ettirdi. Son olarak ise bir takipçisi Merve Taşkın'a "Cezan bitince yapacağın ilk şey ne?" diye sordu. Taşkın ise "Ülkeme veda edip buradan temelli gitmek olur herhalde" yanıtını vermişti.

TAŞKIN'IN SÖZ KONUSU PAYLAŞIMI ŞÖYLE:

"14 Şubat'ta yalnız olanlara 'akşam yemeği' için kız arkadaş olabilirim. Ücret: 400.000 TL. Özelliklerim: Konuşkanım, bolca sohbet edebiliriz. Güzelim, dışarıya benimle iyi bir imaj oluşturabilirsin. Türkiye'de tanınıyorum, kendi içinde egonu tatmin edebilirsin. Beklediğinden daha zekiyim bol bol şaşıracaksın. Bonus: Manipülasyon yeteneğim fazladır. Dikkat et aşık olma. Bonus2: Herhangi bir konuda motivasyona ihtiyacın varsa bu konuda da baya iyiyimdir. Bonus3: Mütevazıyımdır"

Fenomen Merve Taşkın'ın ev hapsi bitti! Türkiye'yi terk edeceğini söylemişti ama...
Fenomen Merve Taşkın\'ın ev hapsi bitti! Türkiye\'yi terk edeceğini söylemişti ama...

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Son Dakika 3.Sayfa Fenomen Merve Taşkın'ın ev hapsi bitti! Türkiye'yi terk edeceğini söylemişti ama... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • Selim Kayisi:
    Ben 20 kere okudum tweeti müstehcen bir kelime görmedim. Yurt dışında sadece para için akşam yemeği davet ya da içinde seks olmayan bir çok şeyi yapan bir sürü insan var. Bu kadında Türkiyeye bunu getirmeye çalışmış anladığım. Bu işi yapıp da vergi ödemediğinden dolayı içeri alıyorlarsa o konuda devletim haklıdır yalnız! 9 45 Yanıtla
  • Oktay KUŞÇU:
    buna 19 gün ev hapsi ödül olmuş 19 gün en kötü koğuşa atacaklardı ki aklı başına gelsin 38 9 Yanıtla
  • Pinokyo Net:
    Amerika başkanıyla yemek yemenin bile bir fiyatı var. Ülkede kanun yok herşey 1 kişinin ağzına bakıyor! 7 37 Yanıtla
  • MERT UYSAL:
    1 nci haber olacak kadar ne özelliği var bu kızın hee söyle bakalım admin insanı? 21 5 Yanıtla
  • uğur aksakallı:
    ne var bunda müstehcen?lan hergün neler görüyoruz tv de amca yegene kayınpeder geline.bu altı üstü yemek yerim muhabbet ederim karşılıgıda bu demiş.akşam yatarım dememiş.o dememiş bu dememiş.bizim milleti tanımasam çok namuslu herkes diyecemde. 7 17 Yanıtla
  • 6490203:
    şahsen tanırım çok mütebazıdır 4 8 Yanıtla
  • Nedim Biçeryen:
    öyle bir imajı çarkı eski kasar 7 5 Yanıtla
  • Mesude Taspınar:
    Kimdi biri vardı Arap hanımlarla yemek yemeye gidip para alıyordu. Buda onu yapmak istemiş. 6 1 Yanıtla
  • erkan zengin:
    güzel sopa atıcaklar içerdeki akıllansın zilli 3 3 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    esc evlenmek istiyor hangi enayi alacak 1 0 Yanıtla
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