Sakarya'da patpat kazası: 3 yaralı

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde patpat diye tabir edilen tarım aracının devrilmesi neticesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Ferizli ilçesi Bakırlı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, patpat diye tabir edilen tarım aracı devrildi. Kazada A.Y. (49), H.Ö. (63) ve N.Ö. (70) yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye sevk edilirken hususa ilişkin inceleme başlatıldı.