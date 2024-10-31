Fethiye Açıklarında 103 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
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Fethiye Açıklarında 103 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Fethiye Açıklarında 103 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Fethiye'de yelkenli teknede 75, lastik botta 28 düzensiz göçmen ve 2 kaçakçı yakalandı.

31.10.2024 09:10
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde Yelkenli teknede 14'ü çocuk 75 düzensiz göçmen ve 2 göçmen kaçakçısı ile lastik bot içinde de 28 düzensiz göçmen yakalandı.

Fethiye ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan hareketli yelkenli tekne durduruldu. Yelkenli tekne içerisindeki yapılan aramada, 61 düzensiz göçmen (beraberinde 14 çocuk) ve 2 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Fethiye açıklarında aynı gün lastik bot ile yasa drışı yollardan Yunanistan adalarına gitmeyle çalışan 2'si çocuk toplam 28 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Fethiye Açıklarında 103 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika

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