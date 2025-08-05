Fethiye\'de Hatalı Sollama Cezası

Muğla'nın Fethiye ilçesinde araç kamerasına yansıyan tehlikeli görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplarken, jandarma ekipleri harekete geçerek sürücüye para cezası uyguladı.

Edinilen bilgiye göre, Ölüdeniz Mahallesi'nden Fethiye istikametine seyir halinde olan bir aracın önüne, trafikten kaçmak amacıyla hatalı sollama yapan yabancı plakalı bir araç tehlike saçtı. Anlık refleksle muhtemel bir kazadan kurtulan sürücü ile hatalı sollama yapan araç sürücüsü arasında sözlü tartışma yaşandı. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansırken, görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerin yayılması üzerine harekete geçen Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik ekipleri, hatalı sollama yapan yabancı plakalı aracı tespit etti. Sürücüye, hatalı solama yapmaktan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten idari para cezası uygulandı. - MUĞLA