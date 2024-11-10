Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik botun arıza yapması üzerine yapılan yardım çağrısı sonrası 12'si çocuk 31 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Fethiye ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından fiber karinalı lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen (beraberinde 12 çocuk) kurtarıldı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Fethiye'de Lastik Bot Kurtarıldı - Son Dakika
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