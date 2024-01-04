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Fethiye'de ölümlü kaza sonrası serbest bırakılan sürücü tutuklandı - Son Dakika
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Fethiye'de ölümlü kaza sonrası serbest bırakılan sürücü tutuklandı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde meydana gelen ve 1 kişinin ölümüne sebep olan kazada serbest bırakılan sürücü, tekrar gözaltına alınarak hakim karşısına çıkarıldı. Yapılan değerlendirmenin ardından sürücü tutuklandı ve cezaevine gönderildi.

Fethiye\'de ölümlü kaza sonrası serbest bırakılan sürücü tutuklandı
04.01.2024 - 17:48,
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde 1 kişinin öldüğü kazayla ilgili serbest bırakılan ve sonrasında tekrar gözaltına alınarak hakim karşısına çıkartılan sürücü tutuklandı.

Fethiye'nin Taşyaka Mahallesi Ölüdeniz Caddesi'nde 1 Ocak'ta Yasin İlban'a (29) çarpan otomobil sürücüsü İ.M.U.'nun adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasının ardından İlban'ın ailesinin avukatı, Asliye Ceza Mahkemesine kararla ilgili itirazda bulundu. Başvurunun değerlendirilmesinden sonra yeniden gözaltına alınan sürücü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Taşyaka Ölüdeniz Caddesi'nde İ.M.U. idaresindeki 48 HZ 491 plakalı otomobil, 1 Ocak'ta kontrolden çıkıp ters şeride geçerek, yol kenarında motosiklet üzerindeki İlban'a çarpmış, kazada motosiklet sürücüsü İlban yaşamını yitirmişti. - MUĞLA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Fethiye'de ölümlü kaza sonrası serbest bırakılan sürücü tutuklandı - Son Dakika


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