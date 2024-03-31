Fethiye\'de Seçim Güvenliği İçin Trafiğe Kapatılan Yollar

Afyonkarahisar'da Mahalle Muhtarı Tartışması Kanlı Bitti

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen mahalli idari seçimlerinde iki grup arasında çıkan tartışma sonucunda mevcut mahalle muhtarı bacağından bıçaklanarak hastanelik oldu. Olayın yaşandığı Akcin Mahallesi'nde, oy kullanma işlemi sırasında Halit Kaplan ile rakip muhtarın aile üyeleri arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Kaplan, rakip muhtarın yeğeni tarafından bacağından bıçaklandı. Olayın ardından Kaplan hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.