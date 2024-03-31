Muğla'nın Fethiye ilçesinde seçim güvenliği kapsamında polis ekipleri bazı güzergahlarda trafiği sivil araçlara kapattı.
31 Mart Yerel seçimlerinde oy kullanma sona ererken sandıklar açılıp oylar sayılmaya başlandı. Polis ekipleri, Fethiye'de Cumhuriyet Halk Partisi Fethiye İlçe Binası ve İYİ Parti Fethiye İlçe Binası'na giden güzergahları seçim güvenliği kapsamında trafiği sivil araçlara kapattı. Trafiğe kapatılan yollarda sivil araçlara başka bir güzergahtan gitmeleri için ricada uyarıda bulunuyor. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Fethiye'de Seçim Güvenliği İçin Trafiğe Kapatılan Yollar - Son Dakika
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde bulunan bir müstakil evde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında yaralanan olmazken, binada hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Konya'nın Selçuklu ilçesinde bulunan bir okulun bahçesinde, muhtar adaylarının yakınları arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Kavganın cep telefonuyla kaydedilen görüntüleri olay yerine gelen polis ekipleri tarafından sakinleştirildi.
Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen mahalli idari seçimlerinde iki grup arasında çıkan tartışma sonucunda mevcut mahalle muhtarı bacağından bıçaklanarak hastanelik oldu. Olayın yaşandığı Akcin Mahallesi'nde, oy kullanma işlemi sırasında Halit Kaplan ile rakip muhtarın aile üyeleri arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Kaplan, rakip muhtarın yeğeni tarafından bacağından bıçaklandı. Olayın ardından Kaplan hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise polis tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, seçim sonuçlarıyla ilgili partisinin genel merkezinde bir konuşma yaptı. Özel, seçmenlerin açık bir mesaj vererek kaybedilen hukuk devleti vasfının geri gelmesini ve birlik beraberlik istediklerini belirtti. Özel'in partisinin başarısıyla ilgili konuşurken gözlerinin dolduğu ve ağlamaklı bir halde olduğu görüldü.
Sakarya'nın Karasu ilçesinde oy kullanmaya giden ve aralarında husumet olduğu iddia edilen 2 kişi arasında çıkan kavga esnasında olayı ayırmak isteyen bir polis memuru yaralandı.
Yerel seçim sonuçlarının netleşmeye başlamasının ardından İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz, partisindeki görevinden istifa etti. Akşener'i de istifaya davet eden Yılmaz, ''Önümüzdeki genel seçimlerde ülkemizin AK Parti iktidarının kötü ve beceriksiz yönetiminden kurtulması için bugünden çalışmaya başlamalıyız'' dedi.
Mardin'in Midyat ilçesinde AK Parti Belediye Başkan Adayı Veysi Şahin'in beraberindeki kişiler ile sandık görevlisi İdris Aydın arasında çıkan tartışmada İdris Aydın rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı.
Zafer Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Azmi Karamahmutoğlu Haberler.com'a konuk olarak yerel seçimin ilk sonuçlarını değerlendirdi. Karamahmutoğlu, Zafer Partisi'nin İstanbul'da üçüncü parti olduğunu söyledi.
Muğla'nın Bodrum ilçesinde komşusu Bayram Şimşek'i tüfekle öldüren katil zanlısı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, ev satışı nedeniyle çıkan husumet sonucunda meydana gelmiştir.
Eskişehir'de polis ekipleri tarafından durdurulan at arabasında ele geçirilen çalıntı inşaat demiri muhafaza altına alınırken, çaldıkları malzemeleri saklayan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Operasyonda toplamda 12 adet inşaat demiri ve 1 el arabası ele geçirildi.
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