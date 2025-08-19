Fethiye'de Sürüklenen Tekne Kurtarıldı - Son Dakika
Fethiye'de Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

19.08.2025 12:24
Kızılada önlerinde dümen arızası nedeniyle sürüklenen tekne, Kıyı Emniyet ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Kızılada önlerinde dümen arızası nedeniyle sürüklenen tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fethiye Kızılada önlerinde dümen arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekneden yardım çağrısı yapıldı. Yapılan çağrı sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Tahlisiye-5 botuna yedeklenen tekne Ece Marina'da emniyete alındı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

11:14
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
Savcılık, TBMM önünde beyaz Toros yakılmasıyla ilgili soruşturma başlattı
11:47
Bahçeli, suç örgütü operasyonunda tutuklanan Selahattin Yılmaz’a sahip çıktı
Bahçeli, suç örgütü operasyonunda tutuklanan Selahattin Yılmaz'a sahip çıktı
