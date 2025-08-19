Fethiye\'de Sürüklenen Tekne Kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi Kızılada önlerinde dümen arızası nedeniyle sürüklenen tekne Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Fethiye Kızılada önlerinde dümen arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 4 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekneden yardım çağrısı yapıldı. Yapılan çağrı sonrası Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Tahlisiye-5 botuna yedeklenen tekne Ece Marina'da emniyete alındı. - MUĞLA