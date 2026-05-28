Fethiye'de Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde motosiklet ve otomobilin karıştığı trafik kazasında çarpışmanın etkisi ile otomobil üzerine savrulan motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Fethiye-Antalya Karayolu Karaçulha Mahallesi çevre yolu ışıklarında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serhat Çulha yönetimindeki 31 AOG 752 plakalı motosiklet ile G.E. idaresindeki 54 APP 367 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle ışıklarda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Serhat Çulha savrularak otomobilin üzerine düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Çulha'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada otomobilde bulunan O.A., G.E. ve H.G. yaralanırken yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan O.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazada hayatını kaybeden Serhat Çulha'nın Hatay'ın İskenderun ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu ve Fethiye'de elektrik teknikerliği yaptığı, otomobilde bulunan kişilerin ise Sakarya'dan tatil için Fethiye'ye geldikleri bilgisine ulaşıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA