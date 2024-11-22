Fethiye\'de Uyuşturucu Operasyonu

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Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar sonucunda, Fethiye'de ormanlık alana uyuşturucu madde bıraktığı tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmalar sonucunda, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki bir ormanlık alanda yapılan aramalarda, ekipler tarafından 4 parça halinde toplamda bin 63 gram skunk esrar maddesi ele geçirildi. Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemeler sonucunda, uyuşturucu maddeleri ormanlık alana bırakan 3 şüpheli tespit edilerek gözaltına alındı. Şahıslardan 1'i adli işlemlerinin ardından tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - MUĞLA