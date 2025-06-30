Muğla'nın Fethiye ilçesine tatile gelen İsviçre uyruklu Jaabiri Ezzeddine, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın 1800 metredeki pistinden hazırlıklarının ardından yamaç paraşütüyle uçuş yaptı.
Kalkışın ardından paraşütüyle manevra yaptığı sırada ayağı bölgedeki beton duvar üzerinde bulunan ahşap korkuluğa çarpan 60 yaşındaki Ezzeddine, yola düştü.
İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi ile Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Ezzeddine'nin cesedi, Fethiye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Fethiye'de yola düşen İsviçreli yamaç paraşütçüsü öldü - Son Dakika
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