Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir otel inşaatının bahçesindeki konteynerlerde yangın çıktı. Hızla büyüyen yangını söndürmek için ekiplerin müdahalesi devam ediyor.
Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde Fethiye ilçesine bağlı Çiftlik Mahallesi'nde bir otel inşaatının bahçesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ve orman ekiplerinin alevlere müdahalesi devam ediyor. Yangının mesai saatinde çıkması nedeniyle içeride kimsenin bulunmadığı öğrenilirken, Çiftlik Mahallesi semaları dumanla kaplandı. - MUĞLA
Son Dakika › 3.Sayfa › Fethiye'deki otel inşaatında çıkan yangın kontrol altına alınamıyor - Son Dakika
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 29 düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Ayvalık ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 2 organizatör hakkında adli ve idari işlem başlatılırken, bir otomobile de el konuldu.
Adıyaman'da meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Amasya'nın Merzifon ilçesinde hırsızlık suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.Z, ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından Mahsen Mahallesi'nde yakalandı. Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Araç İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, bir kişinin yaralanması ve gasbedilmesi olayıyla ilgili çalışma başlattı. Yakalanan şüpheli Y.G, adliyeye sevk edildi ve çıkarıldığı hakimlikçe 'kasten yaralama ve gasp' suçundan tutuklandı.
İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan bir kavgada arkadaşı tarafından bıçaklanan 17 yaşındaki genç, hastanede hayatını kaybetti. Cinayet anı güvenlik kamerasına yansırken, anne uyuşturucunun olayın sebebi olduğunu belirterek suçluların en ağır cezayı almasını istedi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sizin düşünceleriniz neler ?