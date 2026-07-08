Fethiye\'de villa yangını korkuttu

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir villada çıkan yangın paniğe neden olurken, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile kontrol altına alınan yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Ölüdeniz Mahallesi Ovacık mevkisinde bulunan bir villada gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ölüdeniz Mahallesi Kızkuyusu Caddesi'ndeki villada çıkan yangın ihbarı üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından yapılan ilk incelemelerde, yatak odasında alelade şekilde çekilen bir uzatma kablosunun kısa devre yaparak yanmaya başladığı, alevlerin buradan yayılarak yatak odasını ve çatıyı sardığı tahmin ediliyor.

Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, villanın yatak odası ile çatısında ciddi maddi hasar oluştu. Yangının kesin çıkış nedenine ilişkin inceleme sürüyor. - MUĞLA