Fethiye Foça'daki yangında yüzlerce dönüm alan küle döndü - Son Dakika
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Fethiye Foça'daki yangında yüzlerce dönüm alan küle döndü

Fethiye Foça\'daki yangında yüzlerce dönüm alan küle döndü
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Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Karagedik ve Foça mahallelerinde etkili olan orman yangınında yüzlerce dönüm yeşil alan, zeytin ve çam ağaçları ile ekili araziler küle döndü. Kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmaları tamamlanırken, evleri ve bahçeleri yanan mahalle sakinleri yetkililerden yardım bekliyor.

Hafta sonu Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Karagedik Mahallesi'nde başlayıp Foça Mahallesi'ne ilerleyen ve rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine sıçrayan orman yangını, geride izleri yıllarca silinmeyecek acı bir manzara bıraktı.

Yemyeşil örtünün yerini siyaha bıraktığı mahallelerde, yüzlerce dönüm yeşil alan ve bazı evler küle dönerken bölgede yangının izlerini silmek için mücadele başlatıldı.

Fethiye ve ardından Seydikemer'de peş peşe çıkan orman yangınlarının sıcaklığı henüz geçmemişken, Foça Mahallesi'ndeki yangın bölgesinde çekilen kareler felaketin boyutunu ve ardında bıraktığı hüznü ortaya koydu.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından soğutma çalışmalarının tamamlandığı mahallede, zeytin ve çam ağaçlarının yanı sıra yüzlerce dönüm ekili arazi tamamen yandı. Yanan ormanlık bölgede çok sayıda alkol şişesinin olduğu görülürken yangınla birlikte ormanda ve bölgedeki tarım arazilerinde yaşayan pek çok canlının da telef olduğu görüldü.

Mahalle sakinleri, bir yandan alevlere teslim olan bölgede yeniden hayatlarını düzene sokmaya çalışırken diğer yandan yetkililerin yardım elini uzatmasını bekliyor.

Yangında alevlere teslim olan evini ve bahçesini temizleyip yeniden ayağa kaldırmaya çalışan Foça Mahallesi sakinlerinden Naide Yaraş, alevlerin bir anda her yeri sardığını belirterek ürünleri ile birlikte zeytinliklerinin küle döndüğünü söyledi.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Karagedik, 3. Sayfa, Fethiye, Zeytin, Muğla, Çevre, Foça, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Fethiye Foça'daki yangında yüzlerce dönüm alan küle döndü - Son Dakika

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