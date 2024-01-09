 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
FETÖ'nün avukatlık yapılanmasında yer aldığı iddia edilen sanık Cemalettin Mutlu'ya 7 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
Üye Girişi

FETÖ'nün avukatlık yapılanmasında yer aldığı iddia edilen sanık Cemalettin Mutlu'ya 7 yıl 6 ay hapis cezası

FETÖ'nün avukatlık yapılanmasında yer aldığı iddia edilen Cemalettin Mutlu, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar verildi.

FETÖ\'nün avukatlık yapılanmasında yer aldığı iddia edilen sanık Cemalettin Mutlu\'ya 7 yıl 6 ay hapis cezası
09.01.2024 - 12:19,
Abone Ol

FETÖ'nün avukatlık yapılanmasında yer aldığı iddia edilen sanık Cemalettin Mutlu'nun yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Mutlu'yu 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

FETÖ'nün avukatlık yapılanmasında yer aldığı iddia edilen ve 'futbolda şike kumpası' davasının sanığı olan avukat Cemalettin Mutlu'nun yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 23.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Cemalettin Mutlu ve avukatı hazır bulundu. Duruşmaya müşteki Fenerbahçe Spor Kulübü'nün avukatı da katıldı.

"Terörist denilmesi zoruma gidiyor, ben bunu hak etmedim"

Duruşmada savunma yapan sanık Mutlu, "1 seferliğine mahsus 'Kimse Yok Mu' derneğine bir kurban bağışı yapmışım, milyon dolarlar bağışlayan insanlar bugün başka yerlerde. ByLock kullanan birisinin sıradan bir vatandaşı aramasının suç olduğunu biz bu iddianamede gördük. Terörist denilmesi zoruma gidiyor, ben bunu hak etmedim. Öcalan yakalandığında 5 avukattan biriydim, herkes sinerken. Biz şehit ailelerinin de avukatlığını üstlendik" şeklinde konuştu.

7 yıl 6 ay hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Mutlu'yu 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Cemalettin Mutlu'nun ilk FETÖ operasyonlarından itibaren şüpheli avukatlar arasında yer aldığı, Mutlu'nun kullanımında bulunan telefon hatlarıyla örgütün mahrem imamlarından avukat Faik Toklucu ve Alaeddin Yüksel Bulut ile irtibatının bulunduğu ve ByLock kullanıcısı şahıslarla iletişim kaydının tespit edildiği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Mutlu'nun 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

İstanbul, Mahkeme, Ceza, Terör, Futbol, Hukuk, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa FETÖ'nün avukatlık yapılanmasında yer aldığı iddia edilen sanık Cemalettin Mutlu'ya 7 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika


13:05
iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı iPhone'ları kasıtlı olarak yavaşlatan Apple, kullanıcılara 3 biner lira ödeme yapmaya başladı
12:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu
11:42
İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı
11:36
10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27
Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü? Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:24
Cesedi parçalanan şahsın katili, kardeşi çıktı Cesedi parçalanan şahsın katili, kardeşi çıktı
11:17
Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14
Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim

Son Dakika
13:05 Apple, ABD'deki iPhone Kullanıcılarına 500 Milyon Dolarlık Cezayı Ödemeye Başladı
12:33 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Fatih Camii İmamı Galip Usta'ya geçmiş olsun telefonu
11:42 İsrail ordusuna katılan Netflix'in oyuncusu Gazze'de ağır yaralandı
11:36 10 metre yükseklikten uçan araç, inşaat temelinin çamuruna saplandı: 3 ölü
11:27 Esrarengiz olay! Dilan Polat'ın kremleri Lüleburgaz’daki bal ormanına mı döküldü?
11:17 Fuhuş adasındaki Türk kadın konuştu: Saçlarını kesmek için gittim, bana tecavüz etti
11:14 Sıcaklığın 10 derece birden düştüğü İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı
11:14 Hakeme yumruk atan Faruk Koca kendini böyle savundu: Vurdum ama tehdit etmedim
11:03 New York Brooklyn'da İsrailli genç Yahudiler, sinagogda bulunan tünelin kapatılmasını engelledi
10:53 Camideki saldırının ardından ismi TT oldu! Gözlerin çevrildiği Ümit Özdağ'dan "provokasyon" çıkışı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2024 13:27:18. #1.11#
SON DAKİKA: FETÖ'nün avukatlık yapılanmasında yer aldığı iddia edilen sanık Cemalettin Mutlu'ya 7 yıl 6 ay hapis cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement