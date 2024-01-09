FETÖ\'nün avukatlık yapılanmasında yer aldığı iddia edilen sanık Cemalettin Mutlu\'ya 7 yıl 6 ay hapis cezası

FETÖ'nün avukatlık yapılanmasında yer aldığı iddia edilen sanık Cemalettin Mutlu'nun yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Mutlu'yu 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

FETÖ'nün avukatlık yapılanmasında yer aldığı iddia edilen ve 'futbolda şike kumpası' davasının sanığı olan avukat Cemalettin Mutlu'nun yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 23.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Cemalettin Mutlu ve avukatı hazır bulundu. Duruşmaya müşteki Fenerbahçe Spor Kulübü'nün avukatı da katıldı.

"Terörist denilmesi zoruma gidiyor, ben bunu hak etmedim"

Duruşmada savunma yapan sanık Mutlu, "1 seferliğine mahsus 'Kimse Yok Mu' derneğine bir kurban bağışı yapmışım, milyon dolarlar bağışlayan insanlar bugün başka yerlerde. ByLock kullanan birisinin sıradan bir vatandaşı aramasının suç olduğunu biz bu iddianamede gördük. Terörist denilmesi zoruma gidiyor, ben bunu hak etmedim. Öcalan yakalandığında 5 avukattan biriydim, herkes sinerken. Biz şehit ailelerinin de avukatlığını üstlendik" şeklinde konuştu.

7 yıl 6 ay hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Mutlu'yu 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbirinin devamına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Cemalettin Mutlu'nun ilk FETÖ operasyonlarından itibaren şüpheli avukatlar arasında yer aldığı, Mutlu'nun kullanımında bulunan telefon hatlarıyla örgütün mahrem imamlarından avukat Faik Toklucu ve Alaeddin Yüksel Bulut ile irtibatının bulunduğu ve ByLock kullanıcısı şahıslarla iletişim kaydının tespit edildiği kaydedildi.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Mutlu'nun 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 buçuk yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. - İSTANBUL