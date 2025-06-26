FETÖ'nün Futbolda Şike Davasında Hapis Cezaları - Son Dakika
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FETÖ'nün Futbolda Şike Davasında Hapis Cezaları

FETÖ\'nün Futbolda Şike Davasında Hapis Cezaları
26.06.2025 15:48
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FETÖ'nün futbol soruşturmasında 15 sanığa toplamda 25 yıl hapis cezası verildi, 5 sanık beraat etti.

FETÖ'nün 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle yeniden görülen 15 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme, sanıklar Hidayet Karaca, Ahmet Kalender ve Nazmi Ardıç'ı 25'er yıl 10'ar ay hapis cezasına çarptırırken, 5 sanığı da 19 ile 25 yıl arasında değişen oranlarda hapis cezasıyla cezalandırdı.

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'futbolda şike' soruşturmasında kumpas kurduğu gerekçesiyle 88 sanığın yargılandığı davada 4 Haziran 2021'de karar çıkmıştı. Kararın ardından dosyanın gönderildiği İstinaf Mahkemesi, sair suçlar yönünden dosyada usulü eksiklikler olduğu gerekçesiyle kararı bozmuştu. İstinaf Mahkemesi'nin usulen bozma kararı sonrası 15 sanık yönünden yeniden görülmesine başlanan dava karara bağlandı. İstanbul 23.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Fenerbahçe Spor Kulübü Derneği, Fenerbahçe Futbol A.Ş. ve Fenerbahçe Spor Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. adına avukat İsmail Hakkı Başaran ve sanık avukatları ile 3 tutuksuz sanık hazır bulundu. Mahkemeye, başka suçtan tutuklu sanıklar Hidayet Karaca, Muhammed Kaya ile Nazmi Ardıç da katılırken, Ahmet Kalender Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı.

Duruşmada yargılamanın sona geldiği belirtilerek son sözleri sorulan sanıklar mahkemeden beraatlarını talep ettiler.

3 sanığa 25'er yıl 10'ar ay hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme, sanıklar Hidayet Karaca, Ahmet Kalender ve Nazmi Ardıç'ı zincirleme şekilde 'görevinin sağladığı yetkiyi kötüye kullanarak haberleşmenin gizliliğini ihlal', zincirleme şekilde 'resmi belgede sahtecilik' ve zincirleme şekilde 'iftira' suçlarından ayrı ayrı toplamda 25 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, aynı suçlardan sanık Muhammed Kaya'yı toplamda 25 yıl 7 ay 15 gün hapis, sanık Ramazan Haktan Helvacı'yı 25 yıl 3 ay hapis, sanık Ahmet Karakaya'yı 22 yıl 6 ay hapis, sanık Soner Koç'u 20 yıl 10 ay 15 gün hapis ve sanık İbrahim Emre'yi ise 19 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasıyla cezalandırdı.

5 sanığa beraat kararı

Sanıklar Engin Yüksel ve Recep Dadak'ı 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, sanıklar Abdulmutalip Özmen, Etem Taşbulut, Eyüp Aytar, Muhammed Kuş ve Necati Keskin'in 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçunu işlediklerinin sabit olmaması gerekçesiyle ayrı ayrı beraatlarına karar verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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