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FETÖ'nün kilit isimlerinden Adil Öksüz'ün yurt dışına kaçmasına yardım eden Cihat Yıldız ve iki şüpheli yakalandı.

İstanbul'da düzenlenen asayiş operasyonunda 3 önemli isim yakalandı. Yakalananlardan birinin FETÖ'nün kilit isimlerinden Adil Öksüz'ü yurt dışına kaçmasına yardım eden C.Y. olduğu öğrenildi. Yakalanan firari 3 şüpheli adli işlemlerin ardından tutuklandı.

Beylikdüzü'nde Cihat Yıldız ve Ahmet Hızal isimli şahısları uygulama noktasına yakın bir yerde indirip uygulama noktasından kaçan araçla ilgili Terörle Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler çalışma başlattı. Beylikdüzü ilçesinde 100'e yakın kamera sistemleri incelenerek yapılan çalışmalar neticesinde, uygulama noktasında kaçan aracın beyaz renkli BMV araç olduğu, araç sahibinin A.B. isimli şahıs olduğu, şahsın Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde Binbaşı rütbesinde çalışırken KHK ile ihraç edildiği, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan işlem yapıldığı tespit edildi. Ayrıca şahsın firar konumunda bulunan örgüt üyesi şahısların barınma ve saklanmalarına imkan sağladığı öğrenildi.

Şüphelilerle ilgili inceleme yapan polis, yakalanan Cihat Yıldız'ın FETÖ'nün sözde Türkiye imamı firari Adil Öksüz'ün yurtdışına kaçmasına yardım eden kişi olduğunu tespit edildi. Öksüz'ün Üsküdar'da saklandığı ikamette 1 haftaya yakın yanında kalan, sonrasında saklandığı ikametten kendisini alarak Rüştü kod isimli örgüt üyesiyle araçla kaçmasına yardım ettiği belirlenen Yıldız'ın Amasya il imamı olduğu, askeri mahrem yapılanma içerisinde Hava Harp Okulu yapılanmasında genel müdür konumunda olduğu tespit edildi. ByLock programını kullandığı ve Bank Asya'da hesabı olduğu tespit edilen Yıldız'ın 8 yıldır firari olarak arandığı, örgüt içerisinde Bahadır-Oğuz ve Cahit kod isimlerini kullandığı, örgütle bağını koparmayan kişilerin ülkede kalabilmeleri için gaybubet evleri ayarladığı ortaya çıktı. Yine gözaltına alınan şüphelilerden Ahmet Hızal'ın ise Hava Kuvvetleri Komutanlığında görevli örgüt üyesi askeri personellerden sorumlu konumda olduğu, askeri mahrem yapılanma içerisinde faaliyet gösterdiği, Bank Asya isimli bankada hesabı bulunduğu, ByLock isimli programı kullandığı ve FETÖ üyeliğinden arandığı öğrenildi. Örgütle halen bağlantılı olan kişilere gaybubet evi temin eden ve örgütle bağlantılı kişilerin yurtdışına kaçma girişimine yardım ettiği belirlenen Hızal'ın güncel yapılanma içerisinde aktif rol aldığı değerlendiriliyor. Hızal'ın ihraç öğretmen olduğu ve örgüt içerisinde 'Yavuz' kod adını kullandığı da öğrenildi.

Şüpheli A.B isimli şahıs ikametinde yapılan arama neticesinde yakalanarak gözaltına alındı. C.Y, A.H., A.B. isimli şahıslar isimli şahısların Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce tahkikat işlemleri tamamlanarak 20 Ağustos günü İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şahılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL