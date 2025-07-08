FETÖ Operasyonu: 25 Gözaltı Kararı

Dışişleri Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösterdikleri belirlenen FETÖ yapılanmasına yönelik 8 ilde eş zamanlı olarak 25 gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖ-PDY silahlı terör örgütünün Dışişleri teşkilatı mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında verilen talimatlara istinaden; Dışişleri Bakanlığı ile koordineli bir çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, örgütün gizli haberleşme aracı bylock yazışma programını kullandıkları tespit edilen şüphelilerin, incelenen bylock mesaj içeriklerinde örgütsel faaliyetlerine ilişkin yazışmalar yaptıklarının görüldüğü, alınan etkin pişmanlık ifadelerinde de bu faaliyetlerin ayrıntılı olarak anlatıldığı, ayrıca ankesörlü-sabit hatlardan ardışık şekilde aranma kayıtlarının bulunduğu, şüphelilerden 19'unun Dışişleri teşkilatı bünyesinde çeşitli kademelerde çalışmakta iken örgütle üyelik veya irtibatları nedeniyle meslekten çıkarıldığı, 4'ünün ilgili kurumda, 2'sinin ise farklı kurumlarda aktif çalışma kaydı bulunduğu anlaşılmakla toplam 25 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 8 ilde, 8 Temmuz 2025 tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmaları kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi. - ANKARA