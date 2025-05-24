FETÖ Operasyonu: 8 Gözaltı

İstanbul'da FETÖ terör örgütü haberleşme programı kullanıcısı 9 şahsa yönelik operasyon düzenledi. Operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ terör örgütünün şifreli haberleşme aracı olan Bylock kullanıcısı 11 şüpheli şahıs tespit etti. Şahıslardan 2'sinin yurtdışında olduğu belirlendi. 9 hedef şahsa yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda aralarında 1 adli tıp doktoru ve 1 zabıt katibinin de aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. - İSTANBUL