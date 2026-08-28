FETÖ Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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FETÖ Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı

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İstanbul ve Muğla'da gerçekleştirilen FETÖ operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı, dijital materyal ele geçirildi.

FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün güncel faaliyetlerinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında bugün saat 05.45 sıralarında İstanbul'da 3, Muğla'da ise 1 adrese yönelik arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi. Operasyonlarda, Akıncı Üssü'nde yakalanan Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz İstanbul'da, Ankara Adliyesi'nde hakim ve savcı olarak görev yaparken KHK ile ihraç edilen ve halen Muğla E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan Bilal Köseoğlu'nun kızı Hilal Köseoğlu ise Muğla'da yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, materyallerin tasnif ve inceleme işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Öte yandan, 2016 yılından bu yana yurt dışında olduğu tespit edilen Yakup Aykın ile 2026 yılı Temmuz ayında yurt dışına çıkış kaydı bulunan Sami Yılmaz'ın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

İstanbul, Güvenlik, 3. Sayfa, Muğla, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa FETÖ Operasyonunda 2 Şüpheli Yakalandı - Son Dakika

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