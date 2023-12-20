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Mersin'de FETÖ üyesi hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de FETÖ üyesi hükümlü yakalandı

FETÖ/PDY üyesi olan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. isimli şahıs, Mersin'de yakalandı. Şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Mersin\'de FETÖ üyesi hükümlü yakalandı
20.12.2023 - 10:44,
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü Mersin'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY üyelerinin faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, örgüt üyeliğinden aranan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.K. isimli şahsın Mersin'de olduğu tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şahsı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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Mersin, Yargı, Güvenlik, Ceza, Terör, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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