Mersin\'de FETÖ üyesi hükümlü yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye olmak suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan hükümlü Mersin'de yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ/PDY üyelerinin faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışmalar çerçevesinde, örgüt üyeliğinden aranan ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan M.K. isimli şahsın Mersin'de olduğu tespit edildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, şahsı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından hükümlü, cezaevine teslim edildi. - MERSİN