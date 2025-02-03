FETÖ Propagandası Yapan Şahıs Tutuklandı

3.Sayfa

Kırıkkale'de sosyal medyada FETÖ propagandası yapan bir şahıs, polis ekiplerince yakalanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerini deşifre etmek amacıyla çalışmalar sürüyor. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medya üzerinden FETÖ/PDY propagandası yaptığı tespit edilen R.K. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - KIRIKKALE