FETÖ Üyesi Akhisar\'da Yakalandı

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Manisa'nın Akhisar ilçesinde jandarma ekipleri tarafından FETÖ/PDY üyesi olma suçundan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ve Akhisar İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri ile Akselendi Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, 29 Kasım günü Akhisar ilçesine bağlı Pınarcık Mahallesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile aranan F.A. (45) isimli şahıs yakalandı. Yakalanan şahıs hakkında adli makamların talimatı doğrultusunda işlemlere başlandığı bildirildi. - MANİSA