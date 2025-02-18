FETÖ Üyesi Eski Müdür Çamaşırların Arasında Yakalandı - Son Dakika
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FETÖ Üyesi Eski Müdür Çamaşırların Arasında Yakalandı

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Aydın'da FETÖ'den aranan eski müdür N.A., balkonundaki çamaşırların arasında saklanırken bulundu.

18.02.2025 09:34
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FETÖ üyeliğinden aranan eski müdür kurutmalıktaki çamaşırların arasında yakalandı

AYDIN - Aydın'ın Efeler ilçesinde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İl Kültür ve Turizm eski müdürü N.A. polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda evinin balkonunda kurutmalıktaki çamaşırların arasında saklanmaya çalışırken yakalandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Edinilen bilgiye göre, hakkında FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'ne üye olma suçundan 4 yıldır aranan ve kamudan ihraç edilen İl Kültür ve Turizm eski müdürü N.A.'nın Girne Mahallesi'ndeki evinde olduğu tespit edildi. Polis ekipleri hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan N.A.'nın yakalanması için operasyon başlattı.

Balkonda kurutmalıktaki çamaşırların arasına saklanmaya çalıştı

Düzenlenen operasyonda N.A. evinin balkonunda bulunan kurutmalıkta asılı çamaşırların arasına saklanarak kendini kamufle etmek istese de polis ekipleri tarafından fark edildi. Ekiplerce saklandığı yerden çıkartılan N.A. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa FETÖ Üyesi Eski Müdür Çamaşırların Arasında Yakalandı - Son Dakika

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