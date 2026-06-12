Muğla Emniyet Müdürlüğü'nün FETÖ Silahlı Terör Örgütü mensuplarının faaliyetlerinin deşifresine, engellenmesine ve firari şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.
Muğla Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yürütülen koordineli çalışmalar neticesinde İzmir Ağır Ceza Mahkemesince silahlı terör örgütüne (FETÖ) üye olma suçundan 6 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.G.D. isimli kadın Muğla'nın Menteşe ilçesinde yakalandı. Yakalanan FETÖ silahlı terör örgütü üyesi G.G.D. cezaevine teslim edildi. - MUĞLA
Son Dakika › 3. Sayfa › FETÖ üyesi kadın Muğla'da yakalandı - Son Dakika
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