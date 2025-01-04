FETÖ üyesi Kayseri\'de yakalandı

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Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda; 'FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan H.D. (29) yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Terör örgütlerine karşı sürdürdüğümüz mücadele aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi. - KAYSERİ