Şanlıurfa'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası ile aranan S.K. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda yakalanan şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü. - ŞANLIURFA
Son Dakika › 3. Sayfa › FETÖ Üyesi Şanlıurfa'da Yakalandı - Son Dakika
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