FETÖ Üyesi Şanlıurfa\'da Yakalandı

Şanlıurfa'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan aranan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan kesinleşmiş 5 yıl hapis cezası ile aranan S.K. isimli şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Çalışmalar sonucunda yakalanan şahıs gözaltına alınarak karakola götürüldü. - ŞANLIURFA